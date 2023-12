Chris Evert: «Il tumore alle ovaie è tornato: mi sono operata, ora la chemio». Il dramma dell'ex campionessa di tennis

di Redazione web

«Il tumore alle ovaie è tornato». Chris Evert, ex tennista che compirà 69 anni il 21 dicembre prossimo, ha annunciato la nuova lotta contro il cancro.

«Anche se è una risposta che non avrei mai voluto sentire, mi sento ancora una volta fortunata che sia stata colta in tempo - ha detto Evert in una dichiarazione rilasciata tramite Espn e condivisa poi sui social -. La settimana scorsa ho subito un altro intervento chirurgico robotico e i medici hanno rimosso tutte le cellule tumorali dalla regione pelvica. Ora ho iniziato un altro ciclo di chemioterapia».

Evert aveva annunciato nel gennaio 2022 di avere un cancro alle ovaie, malattia che le portò via la sorella minore, Jeanne Evert Dubin, nel 2020, quando aveva 62 anni. La vincitrice di 18 titoli dello slam ha detto che lascerà al momento il lavoro di commentatore con Espn, rinunciando agli Open d'Australia ma conta di «essere pronta per il resto della stagione del Grande Slam».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 10:34

