La star di TikTok fa un annuncio choc: «Il mio bambino di due anni è morto». Fan sconvolti tra i commenti

di Redazione Web

Una madre, molto nota su TikTok ha raccontato della tragedia che l'ha colpita dopo la morte inaspettata del suo bambino di appena 2 anni. Mercedes White, che di solito pubblica video spensierati dei suoi libri preferiti, ha realizzato un video drammatico in cui ha raccontato di come il figlio si sia ammalato in modo improvviso e sia poi morto morto mentre veniva portato d'urgenza in ospedale.

Mamma lascia il figlio solo in casa per andare dall'amante, il bambino esce e muore investito

Incinta di 9 mesi viene punta da uno scorpione e muore insieme al figlio, arrestato il marito

La tragedia

Pare che il bambino sia morto per arresto cardiaco. «Lui era per me tutto», ha spiegato la donna in uno dei suoi contenuti, avevo solo lui... e ora se n'è andato. Non so come elaborare questo. Ha dormito con noi dal giorno in cui lo abbiamo portato a casa. L'ho coccolato ogni notte. Continuo ad aspettare che i suoi piedini mi prendano a calci nella schiena». La donna non specifica le cause del decesso del piccolo lasciandosi solo andare all'implacabile dolore.

#shiva diventa papà in carcere, la lettera al figlio: «Il giorno più bello della mia vita ma anche il più triste» https://t.co/AXmu4kg6ai — Leggo (@leggoit) November 27, 2023

La spiegazione

L'ipotesi è che il piccolo avesse una malformazione cardiaca congenita della quale non si erano ancora accorti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA