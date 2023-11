Uccide il figlioletto di 4 mesi, ergastolo al papà: «Non volevo». Il bimbo massacrato di colpi alla testa

di Redazione Web

Uccide il figlio di 4 mesi e prova a simulare un incidente. Reece Kelly, 31 anni, di Workington, Cumbria, Regno Unito, ha provato a negare di aver ucciso il figlio di pochi mesi, deceduto a causa di un trauma cranico, ma alla fine ha ammesso le sue colpe. L'uomo ha assicurato che non era sua intenzione fargli del male, ma di fatto il piccolo non è riuscito a sopravvivere alle lesioni.

«Uccidi tua madre o me ne vado»: litiga col fidanzato, poi ammazza a sassate la suocera

Rimanda la visita per paura della diagnosi, mamma scopre che le restano 5 settimane di vita

Gli abusi

L'uomo in questi giorni è stato condannato all' ergastolo, con un minimo di 18 anni in carcere. Insieme alla condanna per omicidio l'uomo è stato accusato di abusi sui minori, reato del quale ha risposto anche la mamma del bambino. Georgia Wright, 23 anni, condannata a tre anni di detenzione. Secondo una perizia il neonato aveva varie emorragie al cervello e agli occhi, aveva anche lividi sul petto, compatibili con schiacciamento, e sei costole fratturate.

#michelamarinelli, morta la super mamma appassionata di fitness: aveva 49 anni. La malattia e il peggioramento improvviso https://t.co/soxjUG5Zft — Leggo (@leggoit) November 21, 2023

I genitori

I genitori, nel chiamare i soccorsi hanno provato a dire che il piccolo era scivolato, ma le ferite erano incompatibili con le loro dichiarazioni. Pare che i due avessero problemi di tossicodipendenza e che in diverse occasioni avrebbero lasciato piangere da solo in camera il piccolo, senza dargli nutrimento o attenzioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA