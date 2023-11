Bambina di 10 anni dice alla matrigna: «Spero che tu muoia». La donna la riempie di botte facendole uscire un osso dal ginocchio

di Redazione Web

Dice alla matrigna «spero che tu muoia», e la donna la tortura per ore. Una bambina di 10 anni è stata vittima di ripetute violenze da parte di Mayra Chavez, 35 anni, di Anaheim, California. La piccola è stata percossa più volte dalla matrigna che le ha causato una frattura scomposta con la fuoriuscita di un osso, oltre che di diversi lividi in gran parte del corpo.

Le indagini

Chavez è stata anche condannata per aver abusato di altri tre bambini in casa, un'altra figliastra e due dei suoi figli. Pare che le percosse andassero avanti da anni, ma per molto tempo nessuno ha fatto nulla.

Un anno fa il padre della bambina ha portato la figlia in ospedale dopo averla trovata priva di sensi. I medici hanno riscontrato che la piccola era gravemente denutrita, pesava appena 40 chili, e aveva lesioni molto gravi. I genitori si giustificarono dicendo che era caduta dalle scale, ma da allora sono state avviate delle indagini.

Gli abusi

Nel tempo è emerso che la donna torturava regolarmente tutti i suoi figli, oltre alle percosse, erano vittime di minacce, e abusi di tipo psicologico.

La donna, ora a processo, ha ammesso le violenze, provando a giustificarsi dicendo che la figliastra era la "personificazione del demonio".

