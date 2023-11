Mamma vende il figlio al mercato: «Era posseduto dal demonio». Ma il bambino di 6 anni scompare, accusata di omicidio

di Redazione Web

Vende il figlio perché "posseduto dal demonio". Cindy Rodriguez-Singh, 37 anni, di Everman, Texas, Stati Uniti, ha raccontato alla polizia di aver venduto il figlio al mercato perché di lui si era impossessato un'entità malvagia. Il piccolo Noel Rodriguez-Alvarez, di appena sei anni, è però scomparso nel nulla e per la donna è scattata l'accusa di omicidio.

La denuncia

La 37enne denunciò la scomparsa del figlio lo scorso anno e la polizia si mise sulle tracce del piccolo, ma non è mai stato trovato e ora l'ipotesi più avvalorata è che possa essere stato ucciso. Subito dopo la sparizione del bambino la donna è fuggita in India, insieme al suo compagno. Secondo le indagini, in un'area vicino alla casa della mamma sono stati trovati dei resti umani, non sono ancora chiari i test del DNA, ma per gli agenti potrebbe trattarsi del piccolo.

Le indagini

Per gli investigatori la donna avrebbe sfruttato il piccolo per richiedere gli assegni familiari ma, nonostante abbia ricevuto soldi per le sue cure, è sempre stato descritto come un bambino "malsano e malnutrito”.

