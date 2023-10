Serial killer si finge una escort per adescare le vittime: così Rebecca ha ucciso quattro uomini

di Redazione Web

Fingeva di offrire sesso a pagamento, in realtà adescava uomini al solo scopo di rapinarli e ucciderli. Rebecca Auborn, 33enne di Columbus, in Ohio, è diventata una vera serial killer ed è stata incriminata per quattro omicidi e un tentato omicidio. La donna, tra il dicembre 2022 e il giugno 2023, ha adescato 5 uomini, 4 dei quali morti per overdose, mentre il quinto, soccorso in tempo, è riuscito a salvarsi.

La procedura

Secondo l’accusa, la donna operava proprio come una serial killer. Dopo aver adescato gli uomini e concordato con loro una prestazione sessuale a pagamento, si appartava e somministrava loro massicce dosi di fentanil per derubarli.

I sospetti

La donna, attualmente in carcere, pare abbia commesso 5 delitti, ma il sospetto è che possano essere di più le sue vittime, per questo continuano da parte della polizia le indagini sul caso. Il dubbio è che possano essere ricollegati a lei anche diversi altri decessi per overdose avvenuti nell'area di Columbus in quel periodo.

Martedì 31 Ottobre 2023

