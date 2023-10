Tradisce il marito​ con il figlio di lui, poi lo sposa e ci crea una famiglia: «Facevano sesso mentre io dormivo»

di Redazione Web

Tradisce il marito con il figlio di lui, poi lo sposa e ci crea una famiglia. Marina Balmasheva, 37 anni, ha due figli con Vladimir Shavyrin, ora 23enne, dopo essere stata sposata con suo padre Alexey Shavyrin. La donna conosceva il ragazzo da quando era un bambino e aveva solo 7 anni, dopo aver avuto una lunga relazione con suo padre, dalla quale sono nati 5 figli.

I tradimenti

La donna ha iniziato a tradire il marito proprio in casa loro. L'ex ha spiegato di aver sofferto molto per questo: «L'avrei perdonata per il tradimento, se non fosse stato mio figlio. Andava nel letto di mio figlio per farci sesso mentre io dormivo, poi tornava e si sdraiava a letto con me come se nulla fosse successo». La coppia, che vive a Krasnodar, in Ucraina, ora è separata mentre la donna, che lavora come influencer, sta vivendo il suo nuovo matrimonio.

Il matrimonio

Dopo aver reso pubblica la sua relazione con il suo ex figliastro, ha detto: «Così tante persone mi dicono di tenermi giovane per lui, di ricorrere alla chirurgia estetica, ma io so che gli piaccio così».

