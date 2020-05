La star di Instagram sposa il figliastro, la foto da bambino indigna il web: la reazione dell'ex marito

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 23:02

35 anni, è una star dicon quasi mezzo milione diVive nellae ha raggiunto la popolarità sui social dopo una palese e impressionante trasformazione fisica.era visibilmente in sovrappeso e poi è dimagrita rivoluzionando il suo aspetto. Quando era giovane e con molti chili in più ha conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito, Vladimir, ma all'epoca era solo un bambino. La donna, infatti, ha sposato il suo figliastro di vent'anni.Proprio recentemente ha pubblicato un post che mette a confronto una foto attuale della coppia e un'altra di 13 anni fa, quando il marito aveva soltanto sette anni. Tanto è bastato per suscitare indignazione sul web e scatenare le polemiche. Il loro amore è nato sotto gli occhi di, ex marito di Marina e padre del ventenne. Il 45enne ha scoperto la relazione mentre vivevano ancora sotto lo stesso tetto e poco dopo è stata Marina a chiedere il divorzio. hAlexey Shavyrin e Marina Balmasheva sono stati sposati per dieci anni prima di separarsi. Marina ha confessato al marito di non averlo mai amato e di non aver vissuto mai felicemente con lui. Come si legge sul Mirror, ha dichiarato di sentirsi giovane e bella al fianco del suo nuovo fidanzato. Marina aveva conosciuto Alexey quando era sposato ed aveva già due figli. I due avevano adottato insieme 5 figli. Le autorità hanno revocato i diritti da genitore alla donna.