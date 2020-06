Infuencer russa incinta del suo figliastro: «Sono stanca di nascondermi, ci sposeremo»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 19:08

Aspetta unL'influencer russa Marina Balmasheva aveva già fattoraccontando di essers, ma ora ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto che mostra unpositivo raccontando di aspettare un figlio da lui.La loro storia aveva suscitato molte polemiche, soprattutto dopo la pubblicazione di uno scatto che li ritraeva insieme mentre lui aveva 7 anni e lei 22. Gli attacchi dei suoi followers sono stati tali da costringerla a un lungo silenzio social rotto con questo nuovo scatto che vede la coppia insieme mentre stringe un mano un test di gravidanza che risulta essere positivo. «Sono stanca di nascondermi. So che è ancora presto ma voglio che lo sappiate. Nella vita tutto è possibile. Sono incinta di quattro settimane e sì, abbiamo deciso di sposarci», ha scritto.Vladimir Shavirin è il figlio dell’ex marito della 35enne Marina, Alexey. La coppia è stata insieme per 10 anni prima di divorziare, la scelta è stata proprio dell'influencer che però ha mantenuto un buon rapporto con il figlio di lui, fino a quando non è diventato qualcosa di più.