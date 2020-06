Papà litiga con la compagna e rapisce la figlia di 3 mesi: la bimba uccisa, il cadavere trovato in auto

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha. Jeremy Brown,ha rapito e ucciso la figlia di appenaLyrik Brown, affogandola in acqua. La bimba era scomparsa lunedì scorso e da subito sono iniziate le ricerche che si sono concluse quando gli agenti hanno trovato ildella piccola nell'auto del papà.Secondo la ricostruzione dei fatti della stampa locale l 'uomo era in macchina con la mamma della bambina, una giovane di appena 18 anni. Tra i due è nata una discussione molto accesa durante la quale il 30enne ha iniziato a picchiare la compagna. La donna è riuscita a scappare, lui l'ha raggiunta e ha continuato la violenza fino a lasciarla sola in strada per poi salire di nuovo in auto e rapire la bambina.La mamma ha allertato le autorità e sono subito scattate le ricerche. Gli agenti dopo un giorno l'auto in prossimità di un corso d'acqua, la bimba era nella vettura morta. L'autopsia ha rivelato poi che la causa del decesso è stata l'annegamento. Brown è stato trovato in acqua dagli agenti e arrestato. Già nel 2007 era stato condannato per possesso e spaccio di droga.