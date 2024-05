Strage di Altavilla, la coppia: «Non siamo "fratelli di Dio", estranei agli esorcismi, eravamo lì solo per pregare»

di Redazione Web

Il caso della strage di Altavilla è ancora aperto. Da una parte Giovanni Barreca, il muratore di 54 anni accusato di aver sterminato la famiglia per «liberarli dal male». Dall'altra Massimo Carandente e Sabrina Fina, che qualcuno ha soprannominato «fratelli di Dio», appellativo che hanno respinto con forza. Nessuno vuole prendersi la colpa degli omicidi di Antonella Salamone e i figli Emanuel e Kevin Barreca di 5 e 16 anni.

Strage di Altavilla, le ultime

La coppia di Palermo ha parlato per dieci ora con l'avvocato Franco Critelli e il criminologo Gianni Spoletti, consulente della difesa. «I miei assistiti sono profondamente addolorati per le persone morte e dalla ricostruzione fatta da alcuni media destituite di ogni fondamento fattuale e giuridico - dice l'avvocato Critelli - Tutte e due hanno respinto l'appellativo di «fratelli di Dio» e il movente economico destituito di ogni fondamento.

I due coniugi hanno dato ampio mandato all'avvocato, per valutare ogni opportuna azione legale, in tutte le sedi «a salvaguardia dei loro interessi diritti coinvolti e violati dalle ricostruzioni fatte in questi mesi». «I processi si fanno in tribunale - aggiunge il difensore - e non nei salotti televisivi dove neppure esiste il necessario contraddittorio dove si riportano frammenti distorsivi di una storia funesta tutta da chiarire, nella sua complessità dai contorni drammatici e dietrologici. Stiamo svolgendo complesse indagini investigative e difensive criminologiche che porteremo al processo. Nel corso del colloquio sono emersi spunti investigativi che approfondiremo a dovere».

