Entra in un negozio per comprare un sex toy e lo prova davanti a tutti, clienti sbalorditi: la scena nei video di sicurezza

di Redazione Web

Entra in un negozio per comprare un sex toy, ma inizia a provarlo proprio di fronte al bancone in mezzo ai clienti. Le riprese delle telecamere di sicurezza del negozio in Russia in cui si sono svolti i fatti, mostrano la donna, accompagnata da una persona che sembrava essere il suo partner, comprare un sex toy e iniziare ad utilizzarlo.

Il test

Nel video si vede la donna aprire la confezione del giocattolo e inserire alcune batterie. Subito dopo si china e prova il giocattolo sessuale, probabilmente per verificare che fosse tutto a posto. Il personale ha provato a fermarla, ma lei è stata più svelta: ha sollevato il cappotto, si è avvicinata il dispositivo alle parti intime e lo ha provato per qualche secondo.

L'intervento

Il filmato, che ha fatto rapidamente il giro del web, ha lasciato molti utenti senza parole.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA