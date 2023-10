Dipendente delle pompe funebri va a casa del defunto e fa sesso con la sua bambola gonfiabile

di Redazione Web

Un dipendente delle pompe funebri è stato licenziato e denunciato dopo aver usato la bambola sessuale del defunto. L'operatore pare avesse notato il giocattolo sessuale quando si era recato nell'appartamento della persona morta e approfittando delle chiavi ci sarebbe tornato una seconda volta al solo scopo di poter utilizzare la bambola a grandezza naturale.

Bimbo di 4 anni solo il giorno del suo compleanno: «Nessun compagno voleva mangiare la torta vegana»

Tortura il figlio di 3 anni e lo lascia nudo al freddo, poi lo prende a calci fino a farlo morire: «Volevo solo educarlo». Il papà verrà giustiziato

La richiesta

Ryan Smith, 41enne che lavorava al Mid America First Call, si era recato in una proprietà presso i Rock Creek Apartments a Omaha, nel Nebraska, per prendere un corpo insieme al un collega. Secondo quanto riferito, Smith avrebbe individuato la bambola del sesso e avrebbe riferito all'amministratore della proprietà che lo sceriffo gli aveva chiesto di rimuovere l'oggetto per poter fare delle indagini. Ma la sua richiesta è stata respinta.

«Mia #sorella è una #senzatetto, io l'ho sempre aiutata ma mi ha offesa e ora non voglio più darle una mano» https://t.co/ntYZVu93r4 — Leggo (@leggoit) October 23, 2023

Colto sul fatto



La polizia ha però affermato che l'amministratore dell'edificio sarebbe tornato nell'appartamento qualche ora dopo, sorprendendo Smith al suo interno intento a dilettarsi con il sex toy.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA