Mamma muore durante l'intervento di liposuzione: «Roberta aveva detto di non stare bene ma non l'hanno ascoltata»

Va in una clinica per una liposuzione ma muore per alcune complicanze. Roberta Correa, 44 anni, aveva prenotato un trattamento di rimozione del grasso a Cosmopolis, in Brasile, ma ha iniziato a sentirsi male poco dopo aver ricevuto l'anestesia prima dell'intervento. La procedura endoscopica doveva rimuovere il grasso e ridurre il rilassamento cutaneo, ma le conseguenze per la mamma di due bambini sono state gravissime.

Il malore

Normalmente la procedura è minimamente invasiva e ha tempi di recupero rapidi, ma Roberta ha avuto un attacco epilettico poco dopo l'inizio del trattamento. Portata durgenza in ospedale prima che l'intervento fosse portato a termine è morta a causa di alcune complicanze che devono ancora essere accertate.

La cugina di Roberta, Paola Eliza Lück de Paula, ha affermato che la colpa sarebbe dei medici che avrebbero insistito nell'intervento nonostante la 44enne lamentasse malessere.

Le complicazioni

Dopo l'anestesia Roberta avrebbe iniziato a stare male. «Ha iniziato ad avere brividi e, da quello che sappiamo, le hanno detto che era normale.

