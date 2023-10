Mangia un panino al bacon e poco dopo rischia di morire: ecco cosa è successo a una bambina di 9 anni

di Redazione Web

Mangia un panino con uova e pancetta e finisce in ospedale. Una bambina di 9 anni è finita in ospedale dopo aver ingerito un corpo estraneo mentre mangiava un panino insieme alla sua mamma. La piccola ha ingoiato accidentalmente le setole di una spazzola per la pulizia del barbecue. Una di queste si è però è rimasta incastrata nella trachea diventando potenzialmente mortale.

L'incidente

Kirsten Saunders, mamma della piccola, ha raccontato il terribile episodio. «Stava mangiando, poi ha iniziato a sentirsi come se stesse soffocando. Sembrava essersi ripresa e ha continuato a gareggiare in una gara di atletica scolastica, ma continuava a lamentare mal di gola e aveva difficoltà a mangiare cibi solidi». In pochi giorni le sue condizioni sono peggiorate ed è stata portata all'ospedale di Newcastle, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia

Tanto spavento

La piccola era disorientata, in stato confusionale e dopo le analisi è emerso che c'era una grave infezione.

