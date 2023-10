Mamma scopre una macchia nera sul palato della figlia e corre dal dottore, quello che scopre la lascia senza parole

di Redazione Web

Scopre che la figlia ha un enorme segno nero sul palato e allerta subito diversi medici, poi fa una scoperta che la lascia senza parole. Darian Depreta stava giocando con sua figlia quando ha notato un enorme segno nero sul suo palato. Ha provato a toglierlo, ma presa dalla paura non ci è riuscita, così ha chiamato la madre che le ha subito fissato un appuntamento dal dottore.

Il dubbio e la paura

Quando sono arrivate dal medico di famiglia, anche l'infermiera ha tentato senza successo di pulirlo, poi ha detto di non aver mai visto niente di simile. Alcuni le avevano detto che poteva trattarsi di una voglia, ma la donna era convinta che fosse altro. La piccola è stata visitata da due medici, ma nessuno capiva realmente cosa fosse, una terza pediatra alla fine si è imposta di manipolare quell'area e ha fatto una scopera che ha lasciato tutti senza fiato.

La scoperta

La misteriosa macchia nera era un pezzo di cartone che la piccola aveva probabilmente strappato e incollato al palato per gioco con la lingua. «Ho pianto/riso per un sacco di tempo in quello studio», ha confessato la donna che sebbene fosse molto imbarazzata, si era molto preoccupata per la salute di sua figlia. «Sì, avrebbe potuto soffocare e ringrazio Dio che non l'abbia fatto», ha scritto la donna su Facebook, «l'unico motivo per cui l'ho pubblicato è perché dopo aver pianto, preso dal panico e aver cercato di capire di cosa si trattasse stava bene».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 14:24

