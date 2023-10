Infermiera 35enne muore per un tumore. L'errore dei medici: le avevano diagnosticato il long-Covid

di Redazione web

I medici le hanno diagnosticato il long-Covid (nonostante il test risultasse negativo), ma in realtà, si trattava di un tumore: un'infermiera, Brogan Williams, è morta dopo 2 anni di sofferenze, lasciando il marito, Gareth, e la figlia, Freya. Il suo calvario è iniziato nel giugno 2021, quando la 35enne ha notato uno strano rigonfiamento sul collo: si è rivolta ai medici, che le hanno diagnosticato il long-Covid e l'hanno rispedita a casa. Poi, 10 giorni dopo, la diagnosi corretta e l'inizio di un incubo.

Come riporta il Daily Mail, l'infermiera di Wolverhampton aveva già combattuto contro una malattia terribile: un tumore al seno, nel dicembre 2018.

Bari choc, infermiere viene avvelenato: ora è disabile, non potrà più lavorare. «Un collega disse: è un infame»

Mia sconfigge il tumore due volte, la 17enne morta in un incidente d'auto con altri due giovanissimi

La tragedia

Nel giugno 2021, Brogan Williams ha cominciato a risentire di dolori acuti al petto, e ha notato uno strano gonfiore sul collo: allarmata, l'infermiera si è subito recata in ospedale per un controllo. I medici, però, hanno detto alla 35enne che si trattava degli strascichi dovuti al Covid. Pochi giorni dopo, però, Brogan ha scoperto che un tumore che l'aveva colpita nel 2018 era tornato, ed era arrivato ai polmoni.

Purtroppo, non c'è stato niente da fare: poco tempo dopo, infatti, l'infermiera si è spenta, circondata dagli affetti più cari. La famiglia ha annunciato il triste evento su Instagram, scrivendo: «Forse alcuni di voi avevano notato l'assenza di Brogan dai social. Questa è una notizia che non avremmo mai voluto dare e che non eravamo pronti ad affrontare. La nostra splendida Brogan è morta serenamente nel sonno. Non troviamo le parole, ma sappiamo che il percorso di Brogan ha avuto un impatto positivo su molti di voi, ispirati dal suo coraggio. Vi lasciamo una sua citazione: “Non farti fermare da niente, raggiungi le stelle e sorridi mentre lo fai”».

Una disgrazia terribile, fortemente influenzata da una diagnosi frettolosa che ha ritardato notevolmente i tentativi di contrastare il terribile male che ha separato Brogan dalla sua famiglia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA