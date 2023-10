Carolina Marconi e il tumore al seno: «Le protesi forse hanno influito»

di redazione web

Carolina Marconi, ex concorrente del Gf Vip, parla ancora una volta del tumore a seno e della sua battaglia, facendo luce su quanto sia importante affidarsi a un buon medico e a prendere le giuste precauzioni.

L'ex gieffina ritiene che il suo probema di salute si sia aggravato a causa delle protesi, facendo inevitabilmente ricadere buona parte sulle cure.

Le parole di Carolina

«Prima di ammalarmi avevo delle protesi al seno - spiega Carolina Marconi - e forse hanno influito anche quelle, cercherò di capire meglio. In ogni caso il mio tumore, che era molto aggressivo ma anche molto piccolo, non si è visto bene subito da mammografia ed eco. C'è voluta una risonanza perché venisse diagnosticato. Per questo dico: ‘Ragazze, se avete delle protesi al seno, siate ancora più attente. E se c’è qualcosa, non accontentatevi del primo parere.»

La voglia di maternità

Carolina Marconi, non si limita a parlare esclusivamente della sua malattia, ma anche di come questa abbia influito sulla sua vita di tutti i giorni, ostacolando il suo risaputo desiderio di maternità e costringendola a prendere dei provvedimenti in caso di una futura gravidanza con il suo compagno, al quale non dedica altro che belle parole su coe lui abbia gestito la malattia

Il rapporto col compagno

«Con lui ci guardiamo in faccia senza bisogno di parlare, siamo fiduciosi entrambi, ma a volte la paura ti assale e ti toglie il respiro. Non servono le parole, ci sono momenti in cui è meglio non dire niente. Mi dispiace che anche lui subisca tutto questo, so quanto desideri una famiglia. Il nostro desiderio è avere un bambino, abbiamo anche pensato all'adozione, se finalmente si sbloccherà il tema del diritto all'oblio oncologico…»

