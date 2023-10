Sophie Codegoni, con Ale Basciano è finita: «Sono successe cose gravi». L'addio in una story su Instagram

di Redazione web

Stavolta è davvero finita. Dopo le recenti voci di crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la ex gieffina prende di petto la situazione e ufficializza la verità sul suo profilo Instagram: tra i due, conosciutisi all'interno della casa del Gf Vip e di recente diventati genitori di una bambina, la piccola Celine Blu, è finita.

Sophie Codegoni, con Basciano è finita

«Con profonda tristezza nel mio cuore sono cui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita», scrive Sophie in un lungo testo postato nelle sue stories. «Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione.

Il post nelle stories

«Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicessitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina - spiega la Codegoni - Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto . Non vi nego che davvero sono a pezzi. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po' di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo».

