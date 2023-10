Sophie Codegoni, parla il papà di Basciano: «Le polemiche su chi ha ragione o torto non servono». Ma sul web: lui l'ha tradita

di Redazione web

La conferma della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è arrivata come un fulmine a ciel sereno da parte dell'ex GfVip con una storia su Instagram ieri sera tardi. Sophie non ha raccontato il motivo della loro rottura, ma le voci di un presunto tradimento da parte del dj si fanno avanti da molti giorni.

Tutto è nato da un litigio in strada durante la Milano Fashion Week, terminato con la modella che va via in lacrime e, qualche giorno dopo su X (ex Twitter) iniziano a circolare foto di Alessandro Basciano in atteggiamenti intimi con una ragazza in aeroporto.

Nessuno dei due ha parlato (Alessandro Basciano non ha ancora condiviso nulla) del reale motivo dietro la fine della loro storia d'amore, probabilmente per proteggere Celine, la loro prima figlia. Andiamo a scoprire che cosa ha detto il papà di Alessandro Bascioni e il suo manager.

Sophie Codegoni, con Ale Basciano è finita: «Sono successe cose gravi». L'addio in una story su Instagram

Sophie Codegoni, l'amico di Alessandro Basciano conferma la crisi: «Tutte le coppie vivono momenti difficili»

Le parole del papà di Basciano

Beppe Basciano, il papà di Alessandro Basciano ha commentato la rottura del figlio con la giovane modella con un semplice post in cui scrive: «Chiedo solo cortese silenzio da parte di tutti.

I fan della coppia sono rimasti molto colpiti dalle parole ufficiali di Sophie nella storia Instagram in cui annunciava la rottura con Ale Basciano perché: «Non pensavo che la persona che avevo al mio fianco, nonché papà di mia figlia potesse arrivare a tanto. Sono a pezzi».

Le foto del dj sono diventate un ritrovo di commenti molto negativi in cui si accusa il givane di essere stato egoista, non aver pensato alla sua famiglia e, soprattutto, di essere sicuri dei numerosi tradimenti.

Sophie racconterà mai cosa è successo davvero?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 08:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA