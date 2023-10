Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, crisi tutt'altro che superata: lei pubblica una canzone sul tradimento e poi la rimuove

di Redazione Web

La crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra tutt'altro che superata. La coppia appare sempre meno sui social e i followers più attenti si sono anche accorti che lei ha tolto l'anello di fidanzamento. Un anno fa, infatti, il dj le chiedeva di sposarsi, ma ad oggi, con una bambina arrivata da pochi mesi, i due non fanno ancora alcun riferimento alle nozze, anzi si parla, appunto, di crisi.

Natalia Paragoni balla con la figlia: «Yellow Submarine la sa a memoria». Ma la gaffe sui Beatles non passa inosservata

Uomini e Donne, Maria De Filippi sbtta contro Alessio: «Prendi in giro le persone»

La crisi

Cosa stia succedendo tra i due non è chiaro. Di tanto in tanto Basciano pubblica foto o video di Sophie, anche con la figlia Celine, scrivendo di amarle, ma lei non fa lo stesso e appare invece fredda e molto concentrata principalmente sul lavoro e sulla sua bambina. Ad aggiungersi a questo clima di tensione, che sembra esserci sui social, si sommano due elementi che non sono passati inosservati negli ultimi giorni.

Raoul Bova a Belve: «Il mio film romantico preferito è Rocky». La reazione di Francesca Fagnani scatena le risate del pubblico https://t.co/edCv9BsEvx — Leggo (@leggoit) October 4, 2023

Le ipotesi

Sul web circola una foto di Basciano, come riporta il sito Blogtivvu, insieme a un'altra donna in aeroporto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA