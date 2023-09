Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, è ancora crisi? Il loro silenzio sui social preoccupa i fan

di Redazione Web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potrebbero non aver superato la crisi di qualche settimana fa. Nonostante la smentita del dj, che aveva pubblicato una foto con la compagna con tanto di dedica d'amore, e la loro presenza in coppia al Festival del Cinema di Venezia, i due sembrano essere molto distanti sui social. Sophie e Alex avevano abituato i loro followers a una serie di storie insieme, a post in cui si mostravano felici anche con la piccola Celine, dalla crisi questo tipo di contenuti sono sempre più rari.

Indizi dai social

La coppia non ha voluto affrontare il tema con i suoi followers, la Codegoni si era limitata a parlare di un periodo difficile e Alex non ha voluto entrare nel merito. Sembrava avessero superato le difficoltà, ma il clima tra loro sembra essere freddo. Basciano da tempo posta pochi contenuti e quasi solo a scopo lavorativo, la Codegoni idem e quando mostra la sua vita privata lo fa sempre solo con la sua bambina.

I rumors

Le cause restano sempre un mistero. Si era parlato di una lite dovuta al fatto che Sophie avesse accettato di partecipare a Pechino Express allontanandosi quindi per troppo tempo da Celine, decisione presa senza il consenso di Basciano. Si è poi aggiunto che il dj si sarebbe ingelosito per la vicinanza tra la Codegoni e Corona, ma di fatto i diretti interessati non hanno mai confermato o smentito. Vista la loro trasparenza, se dovessero esserci aggiornamenti, non mancheranno di farli sapere ai loro fan.

