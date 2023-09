Sophie Codegoni e la prima volta con Alessandro Basciano dopo il GfVip: «L'ansia da prestazione fa brutti scherzi»

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono una delle coppie più amate tra quelle nate all'interno del Grande Fratello Vip. Tra alti e bassi, i due si trovano spesso a litigare, anche per questioni poco rilevanti, ma entrambi hanno caratteri molto focosi e determinati. Con l'arrivo di Celine Blue, il mondo di Sophie e Alessandro è stato completamente sconvolto, in meglio, e i due hanno trovato più o meno un equilibrio tra la loro vita professionale e quella familiare. Mentre Alessandro Basciano ha ripreso quasi subito la sua carriera da dj durante tutta l'estate, Sophie Codegoni ha preferito mettere la parte la televisione e Avanti un Altro e accettare di riprendere le redini di "Casa Chi", format social del giornale di Alfonso Signorini, in mano per la seconda edizione.

Durante la prima diretta, Sophie si è lasciata andare a qualche confessione piccante sul rapporto di coppia con Alessandro Basciano. Andiamo a scoprire che cosa ha detto.

Sophie Codegoni e la prima notte con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni ha ammesso di non essersi spinta mai oltre con Alessandro Basciano durante la loro permanenza nella casa del Grande Fratello perché si vergognava molto, ma la prima notte in hotel, dopo essere usciti dalla Porta Rossa è stata tutta un'altra storia.

«La prima notte da liberi in albergo? E’ una cosa imbarazzatissima perché tu sei già fidanzata con questa persona e la conosci in tutto e per tutto. Idealizzi cose e poi hai paura che non vada bene… Se è stata una delusione? Abbiamo avuto un bel feeling anche se paragonata ad oggi… al momento avevo detto ‘buono’, però dipende, capito? L’ansia da prestazione fa brutti scherzi, soprattutto dopo il GF», ha confessato Sophie Codegoni che però ha voluto precisare che il rapporto tra i due, nel corso del tempo è molto migliorato.

