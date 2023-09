Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in crisi, Fabrizio Corona svela: «Lui geloso di me, lei ha rinunciato a Pechino Express»

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono una delle coppie che fa più discutere al momento a causa delle numerosi crisi (o forse una sola grande crisi che non sembra finire) che stanno affrontando e stanno cercando di superare per il bene della figlia Celine e per il loro grande amore. I due avevano confermato di stare attraversando un momento difficile, ma che avrebbero fatto di tutto per superarlo. Come si è poi visto sul red carpet di Venezia, dove i due hanno sfilato insieme, mettendo a tacere le voci su una loro rottura.

Fabrizio Corona, tuttavia, ha deciso di rendere noto sul suo canale Telegram le reali ragioni e alcuni retroscena della crisi. Andiamo a scoprire cosa ha detto.

Fabrizio Corona e il retroscena

Fabrizio Corona ha raccontato alcuni retroscena sulla crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Ecco cosa ha rivelato: «Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono in crisi, basta guardare l'impressionante magrezza di Sophie nelle ultime foto. Una settimana fa Sophie è andata al Porteño da sola, insieme alla madre a Milano, che rappresenta uno dei posti più iconici della Milano da bere, nonché luogo preferito di Fabrizio Corona. Ad un tavolo vicino a lei era presente la storica collaboratrice di Fabrizio, Carolina Rossi, insieme a Mattia Santarelli, altro collaboratore, nonché sosia di Fabrizio. Nonostante la distanza ed il silenzio, su Twitter è apparsa una notizia che ha fatto il giro del web, che raccontava di Sophie a cena con Fabrizio.

Alessandro Basciano, non sicuro della sua relazione d'amore, evidentemente, ha incominciato ad andare su tutte le furie, a chiamare Sophie, la madre, a guardare le storie del presunto sosia di Fabrizio Corona, a far chiamare Carolina dal suo manager Benji, cercando per giorni di capire se effettivamente c'era stato questo incontro e questo tradimento, che ha segnato una clamorosa rottura, nonostante, non solo non sia vero, ma a Fabrizio Corona non interessa nulla né di lei né di lui. Fine della storia, Sophie Codegoni in punizione, Basciano che comanda. Come si faceva a scuola, quando si metteva qualcuno in punizione, Sophie Codegoni, dopo aver fatto una pace social con Antonella Fiordelisi, aver postato varie storie Instagram, aver comunicato un progetto insieme, aver incontrato, con le rispettive famiglie e i rispettivi agenti, i produttori di Pechino Express e firmato un pre accordo, ha dovuto rinunciare alla partecipazione al reality e ai soldi per "la gelosia-punizione" di Alessandro Basciano».

Le accuse di Fabrizio Corona sono molto pesanti, eppure le voci sul motivo della rinuncia di Sophie a Pechino Express confermano la sua versione.

Per adesso, Sophie e Alessandro non hanno ancora dichiarato nulla al riguardo, ma i fan restano in attesa di sapere la loro versione dei fatti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Settembre 2023, 11:45

