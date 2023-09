Sophie Codegoni e Alessandro Basciano insieme al Festival del Cinema di Venezia: crisi (definitivamente) superata?

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono arrivati a Venezia nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 settembre. La coppia, poi, calcherà il red carpet del Festival del Cinema, lo stesso tappeto rosso sul quale, proprio lo scorso anno, il dj si era inginocchiato per chiedere all'ex gieffina di sposarlo. Le cose, però, da quel momento sono un po' cambiate: i due sono diventati genitori della piccola Celine, stanno ancora insieme ma, ultimamente, hanno vissuto varie crisi.

Era da giorni che Sophie Codegoni spiegava ai suoi follower su Instagram come fosse emozionata per il fatto che, anche quest'anno, sarebbe stata presente al Festival del Cinema di Venezia. Oggi, l'influencer, insieme al compagno Alessandro Basciano, si è fatta scattare qualche foto dai fotografi che, in questi giorni, stanno invadendo la laguna. L'influencer indossava un completino azzurro chiaro con un top bianco, capelli raccolti in un elegante chignon e occhiali scuri, il look completato da un sorriso smagliante. Accanto a lei, Alessandro Basciano vestito con un completo blu scuro e una t-shirt bianca, anche lui indossava un paio di occhiali e sorrideva davanti agli obiettivi. Proprio per le espressioni così serene, i fan si sono chiesti la crisi degli ultimi giorni non sia definitivamente passata. È vero, che il dj aveva pubblicato un post con una dedica d'amore per Sophie ma i follower pensano che non si possa mai dire l'ultima parola.

Sophie, Alessandro e la crisi

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, nelle scorse settimane, sono parsi un po' lontani e assenti dai social, inoltre, lui aveva smesso di seguire lei su Instagram (ora, "il segui" è tornato al suo posto) e l'influencer aveva spiegato che stavano vivendo un momento di coppia molto delicato. Nessuno ha mai spiegato con certezza il motivo della crisi, però, i fan sono felici che sia tornato il sereno.

