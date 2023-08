Sophie Codegoni, foto in topless con Celine. I fan: «Che senso ha tutto questo?»

di Redazione web

Sophie Codegoni è molto attiva sul proprio profilo Instagram e, quasi ogni giorno, posta foto, video o reel che la ritraggono in compagnia del fidanzato Alessandro Basciano e della loro bambina Celine. Spesso, l'influencer viene criticata dagli hater che la accusano di non sapere fare la mamma, di mettere sempre in secondo piano la piccola e di volere apparire in modo esagerato sui social. Così, è capitato anche dopo che Sophie ha pubblicato uno scatto sexy con la bambina.

Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e la battuta sulla suocera: «Litiga da sola come lei»

Sophie Codegoni se la ride mentre Alessandro Basciano e Celine dormono: «Aveva detto che l'avrebbe controllata»

Il post Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram in cui è stesa sul letto con la sua bambina Celine che sorride verso l'obiettivo, mentre, lei ha il viso nascosto dai capelli che sono raccolti in una treccia scomposta e non indossa il reggiseno.

Lo scatto sexy e in topless dell'ex gieffina ha scatenato i suoi fan: alcuni sono rimasti estasiati dalla sua bellezza altri, invece, hanno commentato duramente l'immagine.

Qualcuno, infatti, ha scritto: «Che senso ha tutto questo? Questa foto non significa nulla», «Io capisco tutto ma qui, sinceramente, il topless non ci stava», oppure ancora «Se devi guadagnarti qualche like in più, almeno lascia stare la bambina e posa da sola». Sophie, come al solito, non ha risposto a nessuno dei commenti.

Sophie Codegoni e le vacanze estive

La foto che Sophie Codegoni ha pubblicato su Instagram è stata scattata a Capri. In questo momento, infatti, l'influencer, insieme ad Alessandro Basciano e Celine, sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza sull'isola del Golfo di Napoli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA