Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in viaggio, vacanze finite ma qualcosa va storto: «Che odio quando fa così»

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno trascorso l'ultimo periodo di queste vacanze estive un po' insieme e un po' separati. Nessuna crisi in vista, ma l'influencer ha trascorso alcuni giorni di relax insieme a mamma Valeria Pasciuti e al fratellino Riccardo, mentre, il dj si è recato in varie città italiane proprio per esibirsi a party e in diverse discoteche. Poi, il giorno di Ferragosto la coppia si è riunita e, insieme alla loro Celine, ha festeggiato in spiaggia. Nelle ultime storie postate da Sophie, la famigliola sta tornando a casa ma qualcosa durante il viaggio "va storto".

La storia Instagram

Sophie Codegoni ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra qual è la situazione in auto durante il viaggio di ritorno verso casa. L'influencer, mentre si dirige verso Milano con il fidanzato Alessandro Basciano e la loro piccolina Celine, descrive la situazione: «Si torna a casina» e, poi, ciò che più la infastidisce durante il tragitto: «Che odio Ale che cambia canzoni a metà ogni volta», aggiungendo varie emoticon tra cui anche quella con le lacrime dalle risate. Infatti, in sottofondo, mentre Sophie è seduta nei sedili posteriori con la bambina, il dj continua a cambiare canzoni quando arrivano esattamente a metà svolgimento.

Le vacanze di Sophie Codegoni

Le vacanze estive di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono state davvero ricche. La coppia, infatti, ha viaggiato molto spostandosi tra la Puglia, la Spagna, la Grecia e documentando tutto tramite i propri canali social.

