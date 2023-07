Sophie Codegoni, la piccola Celine e i vaccini: «Ha 38 e mezzo di febbre»

di Redazione web

Sophie Codegoni è diventata mamma della sua prima bambina, Celine, qualche mese fa. L'influencer posta spesso storie, foto e video insieme alla sua piccola per tenere sempre aggiornati i suoi follower su come cresce e su come procede la sua vita da mamma. Proprio nelle immagini più recenti, l'ex gieffina ha fatto sapere ai suoi fan che oggi sarebbe stato un giorno un po' delicato per Celine a causa dei vaccini.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è molto attiva sui propri profili social, anche ora che tra un viaggio e l'altro, è molto impegnata con la sua bambina Celine. L'influencer, nelle sue ultime storie Instagram, ha spiegato (tramite immagini) che oggi, lunedì 31 luglio, avrebbe portato la figlia a fare i vaccini di routine che ogni neonato fa. Quindi, l'ex gieffina ha pubblicato una foto con un filtro che le fa uscire gli occhi dalle orbite. Poi, in seguito, Sophie ha pubblicato un'altra storia in cui stringe Celine tra le sue braccia e comunica ai follower che la piccolina, proprio a causa delle punturine, ha la febbre a più di 38 e mezzo.

Sophie Codegoni, da quando è diventata mamma, posta moltissime storie, foto e video con Celine. A volte, l'influencer è criticata per il suo modo di essere genitore ma lei sembra proprio non farci caso.

