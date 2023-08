Sophie Codegoni "colpisce" il fratellino in sala giochi: «Dimmi che sei competitiva senza dirmelo»

di Redazione web

Sophie Codegoni si sta godendo le proprie vacanze estive in diverse località, italiane e non. In questi giorni, ad esempio, si trova a Riccione con la sua bambina Celine, la mamma Valeria Pasciuti e il fratellino più piccolo Riccardo. L'influencer ha spiegato ai suoi follower che, quando era più piccola, le piaceva moltissimo andare con gli amici nella sala giochi vicino a casa e, proprio per questo ci ha portato il fratello che, però, si è preso una bella "botta".

Sophie Codegoni ha postato varie storie sul proprio profilo Instagram in cui spiega ai suoi follower quali fossero i suoi giochi preferiti nella sala divertimento di Riccione. Il secondo video pubblicato dall'influencer, la mostra intenta a giocare a un videogame insieme al fratellino Riccardo. La giovane mamma, però, compie una mossa azzardata e sposta molto velocemente la leva che stringe in mano e che serve per muovere la pedina sullo schermo che ha davanti. Sophie, per sbaglio, colpisce il ragazzino che si ritrae un po' dolorante. Quindi, l'influencer scrive: «Dimmi che sei competitiva senza dirmi che sei competitiva», aggiungendo varie emoticon con le lacrime dalle risate.

Le vacanze di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni sta trascorrendo le sue vacanze estive in varie località italiane, come ad esempio, Riccione o Gallipoli e in luoghi esteri come la Grecia o la Spagna. L'influencer e il compagno Alessandro Basciano sono, infatti, stati a Ibiza e a Mykonos.

