Sophie Codegoni e i bomboloni alla crema delle 5.30 di mattina: «Che fai...Dici di no?»

di Redazione web

Sophie Codegoni ha una vera e propria passione per i bomboloni alla crema e, più volte, lo ha ribadito attraverso i suoi canali social, soprattutto su Instagram dove, ha scoperto che moltissimi dei suoi follower condividono con lei questo amore per i morbidi dolcetti. L'influencer, quindi, nelle ultime storie che ha pubblicato nel suo profilo pone una domanda diretta ai suoi fan che, sicuramente, non potranno che essere d'accordo con l'ex gieffina.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

In questo momento, Sophie Codegoni si sta godendo le ultime settimane di vacanza insieme alla sua famiglia a Riccione, luogo in cui da bambina ha vissuto. L'influencer, però, ha festeggiato la notte di Ferragosto a Milano Marittima dove il suo compagno Alessandro Basciano si è esibito in una serata in discoteca. Con la giovane mamma di Celine non c'era solamente il fidanzato ma, anche, la sua migliore amica. Il trio si è divertito a suon di musica e a ritmo di danza per tutta la notte e, poi, una volta che la serata si è conclusa, ha deciso di dirigersi verso una pasticceria. Sophie ha, quindi, pubblicato una foto che fa davvero venire l'acquolina in bocca: una vetrinetta con all'interno alcuni vassoi carichi di bomboloni alla crema e ha scritto: «5.30, che fai... dici di no? Vi giuro non c'è cosa più buona dei bomboloni alla crema».

L'amore di Sophie per i bomboloni

Sophie Codegoni, come già spiegato, non ha mai nascosto il suo amore per i bomboloni alla crema. Infatti, quando era incinta di Celine registrò più storie in cui spiegava come ne desiderasse sempre e, una volta, raccontò anche che, a causa degli ormoni della gravidanza, aveva pianto perché le sue brioche preferite sembravano essere finite in tutte le pasticcerie.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 08:34

