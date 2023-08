Sophie Codegoni e la mattinata "complicata": «Gentilmente cacciata dal mio letto»

di Redazione web

Sophie Codegoni si sta godendo alla grande le vacanze estive insieme alla sua famiglia e, in questo momento si trova a Riccione insieme alla sua bambina Celine, a mamma Valeria Pasciuti e al suo fratellino Riccardo. L'influencer è molto attiva sui social e, proprio per tenere aggiornati i suoi follower su ciò che fa, ogni giorno, pubblica moltissime storie. Questa mattina, lunedì 7 agosto, Sophie è stata "cacciata" dal suo letto.

Sophie Codegoni "colpisce" il fratellino in sala giochi: «Dimmi che sei competitiva senza dirmelo»

Sophie Codegoni, la piccola Celine e i vaccini: «Ha 38 e mezzo di febbre»

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, questa mattina, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui descrive la situazione nel suo letto. Appoggiata al cuscino (che è il doppio di lei), c'è la piccola Celine e la mamma scrive: «Tu seduta così cosa fai?» con tanto di risata e nonna Valeria che le stringe la manina. La cagnolina BB sopra l'altro cuscino e Sophie scrive: «Tu sul mio cuscino cosa ci fai?», infine, il fratellino Riccardo steso sul lettone ad accarezzare la chihuahua e a controllare la nipotina.

Quindi, Sophie scrive: «Buongiorno, stamattina sono gentilmente stata cacciata dal mio letto», aggiungendo un'emoticon con le lacrime dal ridere.

Le vacanze di Sophie Codegoni

Per Sophie Codegoni, queste vacanze estive, sono state davvero ricche di mete. L'influencer è stata in moltissimi luoghi diversi come, ad esempio, a Gallipoli, a Mykonos, a Mallorca o a Napoli. Ora, si trova a Riccione, luogo che conosce non solo per le vacanze ma anche perché ci ha vissuto in pianta stabile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Agosto 2023, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA