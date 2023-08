Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e la battuta sulla suocera: «Litiga da sola come lei»

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono una delle coppie social più seguite: belli, sorridenti e felici postano sempre tanti contenuti che fanno divertire i fan. Inoltre, i due, qualche mese fa, sono diventati genitori della loro prima bambina Celine e la nascita della piccola sembra averli uniti ancora di più. Il dj, poi, va anche molto d'accordo con la mamma della fidanzata, ovvero Valeria Pasciuti che, spesso, cita in modo simpatico nelle storie che posta su Instagram.

Sophie Codegoni se la ride mentre Alessandro Basciano e Celine dormono: «Aveva detto che l'avrebbe controllata»

Sophie Codegoni, l'errore (imbarazzante) durante le ferie: «Non cambierò mai». Poi l'incidente a cena

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono genitori sì, della piccola Celine, ma anche, di un'altra piccolina di casa, ovvero la cagnolina chihuahua BB. Spesso, la loro amica a quattro zampe compare nelle loro storie Instagram e così, è successo anche di recente. Il video postato dall'influencer è esilarante. La cagnolina BB gioca allo specchio ma, non riconoscendo il suo riflesso, abbaia, salta e anche si arrabbia. Quindi, in sottofondo si sente Alessandro Basciano che dice: «Litiga da sola come la Pasciuti», ovvero la mamma di Sophie che, intanto, se la ride per la battuta. Quella formata dall'influencer e dal dj è una coppia molto unita e, nonostante la piccola crisi di qualche mese fa, la relazione sembra procedere a gonfie vele.

Sophie e Alessandro genitori

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno, inoltre, vivendo la bella emozione di essere genitori e la loro bambina Celine gli regala gioie e sorrisi ogni giorno. Spesso, l'influencer pubblica dediche e dolci pensieri alla sua piccolina.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA