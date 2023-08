Sophie Codegoni se la ride mentre Alessandro Basciano e Celine dormono: «Aveva detto che l'avrebbe controllata»

di Redazione web

Sophie Codegoni e il fidanzato Alessandro Basciano sono impegnatissimi a fare i genitori della loro bambina Celine ma, come si vede dai social, affrontano tutto in modo molto solare e sereno. L'influencer, poi, posta moltissimi contenuti che hanno a che fare anche con la sua nuova vita da mamma e, anche se a volte, riceve alcune critiche da parte degli hater, lei cerca di non curarsene. Nell'ultimo video che ha pubblicato se la ride mentre il compagno e la sua piccolina dormono beatamente.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, in una delle sue ultime storie Instagram, ha pubblicato un video in cui Alessandro Basciano e la loro bambina Celine dormono indisturbati sul letto matrimoniale. L'influencer scrive: «Vado a controllare Celine, mi aveva detto così», aggiungendo alcune emoticon con le lacrime dalle risate.

Sophie è una mamma molto affettuosa con la sua bambina e sui propri canali social pubblica sempre tanti contenuti con la sua piccolina che è stata in vacanza con mamma e papà in vari luoghi d'Italia.

Le vacanze di Sophie Codegoni

Ora, Sophie Codegoni è tornata a casa a Roma, insieme alla sua famiglia, ma durante queste vacanze estive ha avuto modo di visitare moltissime località italiane e non. Ad esempio, è stata in Puglia, a Riccione, a Ibiza e anche a Mykonos.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Agosto 2023, 19:46

