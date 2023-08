Sophie Codegoni, l'errore (imbarazzante) durante le ferie: «Non cambierò mai». Poi l'incidente a cena

di Redazione web

Sophie Codegoni documenta tutto sui propri profili social, specialmente su Instagram, dove racconta ai suoi follower come trascorre le sue giornate o, nel suo caso, le sue vacanze estive. L'influencer ha trascorso queste ultime settimane a Riccione, luogo in cui ha anche vissuto quando era bambina, ma proprio nelle ore scorse aveva spiegato ai suoi fan che stava tornando a casa senza, però, svelare il motivo. Motivo che ha, poi, rivelato in seguito.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in viaggio, vacanze finite ma qualcosa va storto: «Che odio quando fa così»

Sophie Codegoni e i bomboloni alla crema delle 5.30 di mattina: «Che fai...Dici di no?»

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha pubblicato alcune storie Instagram in cui spiega il motivo per cui lei, Alessandro Basciano e la piccola Celine sono ripartiti da Riccione per tornare a casa. La bambina avrebbe dovuto sottoporsi a una visita ma l'influencer in modo ironico ha scritto: «Siamo tornati dalle vacanze, ci siamo diretti a 40 minuti di strada da casa per fare le ecografie a Celine, arrivati lì mi sono accorta di avere sbagliato il giorno... non cambierò mai», aggiungendo un'emoticon con le lacrime dalle risate. Poi, Sophie ha aggiunto, riferendosi ad Alessandro Basciano: «Lui poverino ride...

L'incidente di Sophie a cena

Dopo avere sbagliato il giorno della visita a Celine, Sophie e Alessandro si sono diretti al ristorante insieme a Celine che, però, non è riuscita a trattenersi dal fare i suoi bisognini. La bambina, però, era in braccio alla mamma e le ha sporcato tutta la maglietta bianca, Sophie ha raccontato: «Ho detto ad Ale di andare a pagare perché dovevamo assolutamente scappare dal ristorante».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Agosto 2023, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA