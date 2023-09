Sophie Codegoni, Alessandro Basciano smette di seguirla sui social: aria di (nuova) crisi?

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono di nuovo in crisi? È questa la domanda che, nelle ultime ore, sta circolando sul web e i fan dei "Basciagoni" hanno buoni motivi per porsela: lui ha smesso di seguire lei su Instagram. Di questi tempi, dove i social la fanno da padrone, togliere "il segui" alle persone è un chiaro segnale di maretta, anche se, i due, almeno per il momento, non hanno proferito parola a riguardo. Inoltre, Sophie è in partenza per il Festival del Cinema di Venezia: sul red carpet sarà da sola o accompagnata dal suo Alessandro?

Sophie Codegoni, foto in topless con Celine. I fan: «Che senso ha tutto questo?»

Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e la battuta sulla suocera: «Litiga da sola come lei»

Il mistero social

I follower di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono sicuri: i due stanno vivendo un periodo di crisi. Via "il segui" da Instagram, poche storie nell'arco di 24 ore (che per un influencer è un'eternità) e silenzio assoluto sui social: stesso copione di qualche mese fa, con l'unica differenza che ora non è primavera. Infatti, proprio a maggio, la coppia, conosciutasi all'interno della casa del GfVip, aveva passato un momento di tensione che, però, poi si era risolto e Sophie e Alessandro avevano ripreso a seguirsi su Instagram. Ora, il dj non segue più la fidanzata mentre lei è ancora una sua follower. I fan pensano che tra i due possa essere in corso una lite e sperano che nelle prossime ore si possa risolvere tutto e che, quindi, torni il sereno. Nelle scorse ore, i genitori di Celine hanno pubblicato alcune storie in compagnia della loro bambina senza mai, però, apparire insieme.

La proposta di matrimonio

I fan dei Basciagoni si augurano che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano possano sfilare insieme sul tappeto rosso di Venezia, luogo in cui, lo scorso anno, lui le chiese di sposarsi davanti ad attori che aspettavano il loro turno per essere fotografati e ai paparazzi urlanti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Settembre 2023, 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA