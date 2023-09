Sophie Codegoni e gli auguri alla sua piccola Celine: «La mia gioia più grande»

di Redazione web

Sophie Codegoni è diventata mamma della sua prima bambina Celine qualche mese fa e, spesso, sui propri profili social posta contenuti insieme alla piccolina. L'influencer è una mamma molto premurosa, così anche come il dj e papà Alessandro Basciano. L'ex volto di Uomini e Donne ha dedicato delle dolci parole a Celine che, proprio oggi, martedì 12 settembre, ha compiuto quattro mesi.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, in questo periodo, è molto impegnata con vari progetti lavorativi e con la sua bambina Celine che molto spesso compare con lei nelle sue storie Instagram. Nonostante le critiche che gli hater le rivolgono ogni giorno per il suo modo di fare la mamma, Sophie è davvero premurosa con la sua piccola che è sempre con lei anche quando lavora. Oggi, è il complimese di Celine e, quindi, l'ex gieffina ha pubblicato una foto nella quale ha scritto: «Quattro mesi di te, sei la mia gioia più grande.

Sophie Codegoni e i progetti lavorativi

Sophie Codegoni, in questi giorni, sta raccontando ai suoi follower come procedono i suoi progetti lavorativi e in queste ore è impegnata con uno shooting fotografico che sta realizzando nonostante un po' di febbre. Sophie, infatti, con il fazzoletto tra le mani, scrive: «Ho giusto un po' di febbre ma sono comunque felice di questa esperienza».

