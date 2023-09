Sophie Codegoni, medicine e quel libro dal titolo emblematico: risposta alle voci di crisi degli ultimi giorni?

di Redazione Web

Sophie Codegoni lancia una frecciatina a chi in questi giorni sostiene che sia "vittima" del suo compagno? Probabile. L'influencer, che in queste ore ha mostrato di aver preso un brutto malanno che la sta anche costringendo a stare lontana dalla piccola Celine Blu per evitare di contagiarla, ha postato una storia in cui fa vedere tutte le sue medicine e un libro, un manuale dal titolo molto particolare ed eloquente: "La sottile arte di fare quello che c** ti pare".

La frecciatina

La presentazione del libro afferma: «Il metodo scorretto (ma efficace) per liberarsi da persone irritanti, falsi problemi e rotture di ogni giorno e vivere felici».

La lettura non sembra essere proprio casuale in questi giorni in cui Sophie e il compagno Alessandro Basciano sono stati protagonisti di una crisi di coppia e di molti gossip. Della crisi i due non hanno voluto parlare apertamente, spiegando solo che è stato un periodo difficile e che ora è superato, ma i gossip non si fermano e si rincorrono varie teorie.

I rumors

C'è chi ha sostenuto che i due abbiano litigato perché Basciano non avrebbe preso bene l'allontanamento della Codegoni per partecipare a Pechino Express, e recentemente Fabrizio Corona ha fatto sapere che si è trattata di gelosia nei suoi confronti, che ha poi spinto Alessandro a chiedere alla Codegoni di restare a casa come "prova di amore".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 12:15

