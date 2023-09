Sophie Codegoni, Natalia Paragoni e la frecciatina: «Noi non usiamo i nostri problemi per farci pubblicità»

di Redazione web

La crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha catalizzato molto l'attenzione mediatica sulla loro coppia e non tutti pare che l'abbiano presa proprio bene. Tra questi anche Natalia Paragoni che sembrerebbe aver lanciato una frecciatina molto velata ai due tramite le sue storie di Instagram. La crisi tra Sophie e Ale sembrerebbe essere rientrata stavolta, ma l'ex GfVip non ha risposto a Natalia.

Andiamo a scoprire come è iniziata questa storia.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: «Quante cavolate diciamo di prima mattina». Poi il "commento" di Ginevra

Natalia Paragoni e la prima volta lontana dalla figlia: «Mancava una parte di me»

Natalia Paragoni ha risposto ad alcune domande fatte dalle sue follower, tra cui quella che chiedeva se lei e Andrea Zelletta, compagno e papà di Ginevra, litigassero mai e per quali motivi. La risposta Natalia ha sorpreso tutti perché sembrerebbe essere proprio una frecciatina a Sophie Codegoni.

«Non siamo siamo stati sempre molto uniti, non abbiamo avuto grandi crisi. Se fosse mai successo, sarebbe stata una cosa molto privata. Noi non facciamo teatrini o cose varie tanto per...», scrivendo sotto "Noi non abbiamo mai usato i nostri problemi per farci pubblicità. Ecco perché non sapete".

Il tutto ha lasciato intendere ai follower una bella frecciatina nei confronti di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che negli ultimi giorni hanno affrontato numerose crisi, prima di approdare a Venezia e sfilare per il red carpet.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Settembre 2023, 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA