Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: «Quante cavolate diciamo di prima mattina». Poi il "commento" di Ginevra

di Redazione web

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori della piccola Ginevra da poche settimane e, tra un impegno di lavoro e l'altro, riescono sempre a mettere al primo posto nelle loro vite, la loro bambina. L'influencer e il dj, a volte, pubblicano anche storie divertenti in cui si punzecchiano a vicenda e così ha fatto Natalia negli ultimi video postati. L'ex volto di Uomini e Donne, per scherzare con il compagno, ha preso ispirazione da una dichiarazione della super modella Emily Ratajkowski.

La storia Instagram di Natalia Paragoni

Emily Ratajkowski è una delle top model più seguite al mondo: la sua bellezza lascia tutti senza fiato. Ormai da due anni, ha chiuso il suo matrimonio con Sebastian Bear Mc-Clard, ma non ha rimpianti, pensa, invece, che non ci sia cosa migliore di divorziare prima dei 30 anni: «È chic», ha detto ai suoi follower.



Quindi, Natalia Paragoni, per stuzzicare Andrea Zelletta, gli ha detto: «Amore, ma io vorrei divorziare da te! Perché Emily ha detto che fa figo separarsi prima dei 30 anni. Possiamo fare per i 29, però dai, perché adesso mi servi per crescere la bambina. Solo che non possiamo perdere quattro anni così, io ne compio 26 a dicembre... forse è meglio se facciamo subito dai». Poi, l'influencer, che rideva divertita, ha scritto: «Ecco i nostri discorsi di prima mattina».

Il "commento" di Ginevra

La storia successiva al video, è semplicemente un'immagine di Ginevra che è stesa sul lettino con affianco un fumetto. Natalia Paragoni, quindi, cerca di immaginare il pensiero della figlia che, forse, vorrebbe dire: «Io mi dissocio da tutte queste ca***. Ginevra».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 15:46

