Natalia Paragoni pronta per il red carpet di Venezia, ma Ginevra non vuole dormire: «Sono le quattro di notte e tra poco devo partire»

di Redazione web

Natalia Paragoni, in questi primi giorni di settembre, parteciperà al Festival del Cinema di Venezia. La giovane mamma, come molte altre influencer, sfilerà sul tappeto rosso del prestigioso evento ospitato dalla Laguna. Fervono, quindi, i preparativi e, proprio nelle scorse ore, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato alcune foto e video delle prove degli abiti che indosserà. La notte scorsa, però, Natalia non è riuscita a riposarsi nel modo giusto perché è stata svegliata dalla sua Ginevra.

Natalia Paragoni, mamma felice per il primo mese di Ginevra: «Un colpo di fulmine»

Andrea Zelletta e la "hit" di Ginevra: «Sì, ho capito... non vuoi il reggaeton»

La storia Instagram di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni ha pubblicato una storia Instagram in cui, in penombra, registra un video selfie mentre, dà da mangiare alla sua Ginevra. L'influencer, che non si è ancora svegliata del tutto, scrive: «Sono le quattro di notte e va tutto bene... Tra due ore ho la sveglia (Venezia arrivo, dammi tempo!). Intanto, Ginevra è drogata di latte».

I fan di Natalia si chiedono se la sua bambina viaggerà con lei da Milano a Venezia, appunto, anche se, in molti pensano che la piccola rimarrà a casa con papà Andrea Zelletta.

L'influencer, più volte, ha raccontato come, da quando è nata sua figlia, i suoi ritmi di vita siano completamente cambiati adattandosi alle esigenze della neonata.

Natalia Paragoni è una mamma molto premurosa ed è davvero felice della sua nuova vita con Ginevra, anche se, continua a ribadire che, all'inizio, non è per niente stato facile. Proprio nelle scorse ore, rispondendo ai fan ha detto: «Inizialmente è stata dura, per fortuna ad aiutarmi c'erano le nonne».

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Settembre 2023, 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA