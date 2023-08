Andrea Zelletta e la "hit" di Ginevra: «Sì, ho capito... non vuoi il reggaeton»

di Redazione web

Andrea Zelletta è da poco diventato papà della sua prima bambina Ginevra, avuta dalla compagna Natalia Paragoni. Il dj è felicissimo e si è calato nel ruolo di genitore molto seriamente ma, allo stesso tempo, in modo scherzoso come provano le sue ultime storie Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne e la fidanzata sono pieni d'amore e, nonostante, il primo periodo sia stato un po' complicato, perché i due dovevano capire bene i ritmi della loro nuova vita, ora tutto sembra filare liscio.

Natalia Paragoni, la foto tenera con la figlia Ginevra. I fan: «Semplicemente stupenda»

Andrea Zelletta, sfogo social: «Saranno ca*** miei di cosa voglio pubblicare»

La storia Instagram di Andrea Zelletta

Andrea Zelletta è un dj molto impegnato (quest'estate si è esibito su molti palchi di varie città italiane) ma è anche un papà super dolce e premuroso e quando c'è da cullare la sua piccola Ginevra non c'è scusa che tenga. Nelle ultime storie che ha pubblicato su Instagram, l'ex concorrente del GfVip stringe in braccio la sua bambina che piange e fa i versetti tipici dei neonati. Andrea cerca di calmarla cullandola e le dice: «Sì, ho capito... non vuoi il reggaeton, solo musica techno, va bene». Nel frattempo, la cagnolina Gina abbaia in un'altra stanza e, quindi, il dj aggiunge (con aria stanca): «Gina non metterti anche tu adesso».

Andrea Zelletta, come del resto ogni genitore, ama la sua bambina e, alcuni giorni fa, ha pubblicato delle storie Instagram in cui si sfogava contro alcuni hater che gli chiedevano perché non mostrasse per intero il visino della piccola. Il dj aveva replicato scrivendo: «Pubblicherò anche quel ca*** che mi pare o sbaglio?».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Agosto 2023, 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA