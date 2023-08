Andrea Zelletta, sfogo social: «Saranno ca*** miei di cosa voglio pubblicare»

di Redazione web

Andrea Zelletta è diventato papà della sua prima bambina, Ginevra, da poche settimane. Il dj è spesso in giro per l'Italia perché partecipa a eventi vari che hanno a che vedere con la musica ma, non appena può, torna subito dalla compagna Natalia Paragoni e dalla loro piccola. Ultimamente, l'ex gieffino è stato spesso accusato dagli hater di trascorrere molto tempo fuori casa lasciando da sola, appunto, la fidanzata e a tali critiche ha sempre risposto in modo molto acceso. Anche nelle sue storie Instagram più recenti non le ha certo mandate a dire a un suo follower.

La storia Instagram di Andrea Zelletta

Andrea Zelletta ha pubblicato una storia Instagram insieme a Natalia Paragoni, la loro bambina Ginevra e la cagnolina Gigi e ha scritto: «Primi incontri ravvicinati». Il cane, infatti, annusa la neonata che ha il visino oscurato da alcuni trattini. L'ex gieffino ha, quindi, pubblicato la storia successiva in cui mostra la critica di un hater: «Ma invece di coprire la faccia alla bambina, non fate prima a non pubblicare le sue foto?». Andrea ha risposto all'osservazione in questo modo: «Saranno pure ca*** miei di come voglio pubblicare le foto di mia figlia? O le devo chiedere il permesso?».

Il neo papà, poi, ha postato un'ulteriore storia in cui ha scritto: «Se mi beccate nella giornata non Zen, vi mando a ca***», aggiungendo delle emoticon con le lacrime dalle risate.

Andrea Zelletta è un papà molto premuroso nei confronti della sua bambina Ginevra e lo ha affermato più volte anche Natalia Paragoni.

