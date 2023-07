Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, la dedica d'amore: «Finalmente un po' da soli, mi mancavi»

di Redazione web

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, a breve, diventeranno genitori della loro prima bambina. L'influencer, infatti, è entrata nel nono mese di gravidanza alcuni giorni fa e, stando a quanto racconta nelle sue storie Instagram, non vede l'ora di stringere la sua piccola. Nell'ultimo video che la modella ha pubblicato, si sta godendo una passeggiata estiva insieme al compagno che, proprio pochi giorni fa, ha festeggiato il compleanno.

Occhiali da sole, capelli sciolti, borsetta rosa e t-shirt leggera, si presenta così Natalia Paragoni che, nelle ultime storie pubblicate sul proprio profilo Instagram è insieme al suo fidanzato Andrea Zelletta. L'ex tronista è spesso in giro per l'Italia perché tra serate e ospitate si esibisce quasi tutti i giorni della settimana. Proprio per questo, la futura mamma ha scritto: «Oggi finalmente un po' da soli. Mi mancavi», aggiungendo un cuore rosa.

I due sono prossimi a diventare genitori e, d'ora in poi, qualsiasi momento potrebbe essere buono per conoscere la loro bambina che Natalia, teneramente sui social, chiama "Carciofina".

La storia d'amore di Natalia e Andrea

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta fanno coppia fissa ormai da diversi anni. Si sono conosciuti all'interno dello studio di Uomini e Donne e, da quel momento in poi, non si sono più lasciati. Diventare genitori è sempre stato uno dei sogni della coppia.

