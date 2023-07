Natalia Paragoni nuda con il pancione, gli scatti "artistici" pubblicati dopo il parto non piacciono ai fan: «Qual è il senso?»

di Redazione web

Natalia Paragoni è diventata mamma della sua prima bambina Ginevra, avuta dal compagno Andrea Zelletta. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in questi giorni, si sta godendo la neonata e, sui social, posta storie che raccontano come si sta abituando alla sua nuova vita. Proprio nelle scorse ore, Natalia ha pubblicato due foto che hanno suscitato l'indignazione dei suoi fan che si sono precipitati numerosi a commentare sotto il post della modella.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, la dedica d'amore: «Finalmente un po' da soli, mi mancavi»

Natalia Paragoni, gravidanza e sveglia all'alba: «Carciofina mi butta giù dal letto a calcetti»

Il post Instagram di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni ha pubblicato due foto completamente nuda sul proprio profilo Instagram. Ovviamente, sono scatti artistici e, quindi, realizzati in modo tale che non si veda nulla che non debba vedersi. Comunque sia, sono immagini che risalgono a prima del parto e, quindi, l'influencer ha ancora il pancione. Natalia ha i capelli sciolti e sorregge la sua pancia, la didascalia recita: «Bye bye pancia», con un'emoticon con la linguaccia.

Le foto, nonostante abbiano riscosso molto successo perché hanno raccolto migliaia di like in poco tempo, hanno fatto storcere il naso a qualche altro utente social che ha ritenuto completamente fuori luogo gli scatti ed ha, quindi, attaccato Natalia.

I commenti degli hater

Alcuni hater si sono scagliati contro Natalia Paragoni sotto il suo ultimo post.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA