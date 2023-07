Natalia Paragoni, vita da mamma: «Non pensavo sarebbe stato tutto così difficile...»

di Redazione web

Natalia Paragoni è diventata mamma della sua prima bambina Ginevra alcuni giorni fa, esattamente il 20 luglio e, dopo alcuni giorni in ospedale, è tornata a casa dove si sta vivendo la sua nuova vita di mamma. Rispetto a prima, l'influencer è un po' più assente dai social in questo periodo, anche se, è pienamente giustificata. Natalia, nelle sue ultime storie Instagram, ha spiegato ai suoi follower perché ha un po' accantonato il telefono.

La storia Instagram di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni ha pubblicato una storia Instagram in cui è insieme alla sua bambina Ginevra. L'influencer, senza un filo di trucco, è stesa sul letto con la neonata della quale, però, mostra solo i piedini che, ogni due per tre, continuano a spingere il viso della mamma che, intanto, sorride e le da i bacini. Natalia, quindi, scrive: «Scusate ma mi sto godendo questo mio/nostro momento. Non pensavo fosse tutto così difficile ma, anche, così strano e bello».

Effettivamente, anche prima di partorire, uno dei timori della modella era proprio quello dei tanti pensieri e impegni che avrebbe avuto una volta arrivata la sua bambina.

Natalia Paragoni, come già specificato, aveva espresso i suoi mille interrogativi riguardo all'essere mamma, ancora prima di partorire. L'influencer, alcuni giorni fa, ha spiegato che sta vivendo il momento più bello della sua vita ma che, allo stesso tempo, è attraversata da mille pensieri, sia positivi che negativi. Sicuramente, con l'aiuto del compagno Andrea Zelletta e della famiglia, Natalia riuscirà a superare questi primi mesi di assestamento.

