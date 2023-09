Michelle Hunziker, in versione nonna per il piccolo Cesare: «Non so se resisto alla tentazione...»

di Redazione Web

Michelle Hunziker nonna affettuosa e presente. In queste ore che Aurora Ramazzotti è impegnata per lavoro insieme al compagno, e padre del loro bambino, Goffredo, ad occuparsi di Cesare ci pensa nonna Michelle. Da sempre la conduttrice ha spiegato di essere felicissima del suo ruolo di nonna e di avere molto piacere ad aiutare la figlia nella gestione del bambino, ben consapevole di quanto i primi mesi con un bimbo possano essere duri, a volte.

La battuta con Cesare

La Hunziker è quindi ben felice di stare con Cesare e condivide i loro momenti insieme anche sui social, spesso in modo ironico e sempre con grande affetto. In una delle ultime Instagram stories il volto di Striscia la Notizia posta un video con i piedi del nipotino, paffuti come quelli di ogni neonato, e fa capire che cercare di non mordeli è veramente molto difficile: «Qui uno entra in tentazione di metterlo nel panino eh. Questo piede ciccione», afferma ironicamente tra le risate.

Il rapporto madre-figlio

Intanto, appunto, Aurora è andata in giornata a Berlino.

