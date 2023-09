Uomini e donne, lite tra Tina e Aurora: «Ti tappo la bocca per sempre»

di Redazione Web

Ancora una furiosa lite a Uomini e Donne, in barba alla ridimensionata sul trash tanto auspicata da Pier Silvio Berlusconi. Tutto è nato dalla richiesta di Tina Cipollari, che Maria De Filippi trova piuttosto tesa, di ascoltare la conversazione che c'è stata durante un ballo tra i Aurora Tropea ed Elio Servo. Pare che i due stessero parlando proprio dell'opinionista che non avrebbe preso bene la cosa.

La conversazione

A questo punto Elio, però, fa una richiesta: mandare in onda l’intera conversazione. Questo manda in tilt entrambi gli opinionisti, mentre la De Filippi decide di accettare e di rimandare tutto. «Con questa richiesta stai mettendo in dubbio la buona fede della redazione che ha montato il video», afferma Gianni Sperti a cui però Elio risponde: «Se tu vuoi sentire, o senti tutto o niente. Non vai a estrapolare quello che vuoi tu». Di fatto dalla conversazione non emerge nulla di particolare, Aurora dice a Elio: «Io non l’avrei fatto, non avrei salutato Tina. All’inizio ero come te, con Gianni… Poi non l’ho più fatto, vedi che ti si ritorce contro? Però io non mi sono mai permessa di dire a Gianni ‘cretino’. Hai quei due minuti che ti sale il sangue al cervello. Vedi? Da Gemma io non sarei mai andato dopo quello che ti ha fatto.

Le minacce

Tina così accusa Aurora di aver provato a metterle contro Elio, ma la Tropea fa notare di aver cercato di calmare il cavaliere, consigliandogli di non dire parolacce o insulti ai due opinionisti. «Tu sei penosa, sei una brutta persona», è però la risposta furiosa di Tina, che va in escandescenza e si lascia andare anche a parole molto forti: «Tu stai zitta che ti tappo la bocca per sempre». A questo punto interviene però Maria che seda gli animi e porta avanti la puntata.

