Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino in studio. L'anello fa sognare: «Matrimonio in vista?»

Uomini e Donne è ricominciato da qualche giorno e le puntate si preannunciano già ricche di momenti esilaranti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani e altri più romantici grazie agli ospiti delle scorse edizioni o di Temptation Island che vengono a trovare Maria De Filippi e ad aggiornare il pubblico che ha visto nascere le varie storie d'amore. Tra questi ci sono stati, a sorpresa, Lavinia Mauro e Alessio Corvino che hanno raccontato ai loro fan come sta procedendo la loro relazione a distanza.

Andiamo a scoprire cosa è successo.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino dopo Uomini e Donne: «Abbiamo deciso di dire no alla convivenza»

La sorpresa di Lavinia e Alessio

Uomini e Donne ha visto nascere molte coppie che si sono poi sposate, mentre altre hanno preso strade diverse. Lavinia e Alessio sono usciti dal programma ad aprile e hanno continuato a vivere la loro storia d'amore lontano dai riflettori.

Nonostante alcune voci di crisi, i due sono apparsi più felici e innamorati che mai.

«Non è una proposta di matrimonio, ma solo una promessa di amore», come ha sottolineato più volte Lavinia per chiarire che non si tratta, per adesso, di una proposta di nozze.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 17:13

