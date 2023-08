Uomini e Donne, ex tentatore ed ex corteggiatore verso il trono? Totonomi

di Redazione web

Le nuova edizione di Uomini e Donne sta per iniziare, con nuovi tronisti e nuove troniste pronti a mettere in gioco il proprio cuore e le proprie emozioni, nella speranza di trovare l'amore della loro vita. Gli ultimi protagonisti non hanno avuto molta fortuna e, a pochi giorni dalla scelta, le coppie sono scoppiate per incomprensioni legate a differenze caratteriali. Ma quest'anno si ricomincia e gli spettatori sono pronti a fare il tifo per l'amore, quello vero.

Ultimamente sono molti i nomi che ruotano intorno al trono maschile. In particolare due volti già noti agli spettatori. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Totonomi sui nuovi tronisti

Nelle ultime ore sono in molti i nomi che stanno gravitando intorno al trono di Uomini e Donne, ma due sono quelli più papabili, entrambi già noti agli spettatori.

Il primo è un ex volto di Temptation Island ed è il tentatore Fouad Elshafie, che si era avvicinato molto alla fidanzata Gabriela Chieffo. La conoscenza tra i due è terminata poco dopo l'ultimo falò di confronto, alla fine del docu reality perché la ragazza ha preferito tornare a casa insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara.

Il secondo nome invece appartiene ad un ragazzo che per ben due volte ha provato a conquistare la ragazza che in quel momento siedeva sul trono, prima Angela Nasti, sorella di Chiara Nasti e, in seguito, Lavinia Mauro. Nel primo caso riuscì a conquistare il cuore della giovane Angela, ma la relazione naufragò in poco tempo, mentre nel secondo caso, Lavinia scelse il suo avversario in amore, Alessio Corvino. Stiamo parlando di Alessio Campoli, che ha sempre dimostrato di essere un bravo ragazzo, un po' sfortunato in amore. Forse il trono potrebbe portargli fortuna.

Per avere la conferma ufficiale non ci resta che aspettare l'11 settembre, giorno della messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne.

