Ida Platano nuova opinionista a Uomini e Donne? Ecco il dettaglio nel video che alimenta il dubbio

Ida Platano nuova opinionista di Uomini e Donne? Un dubbio che sta alimentando la curiosità dei suoi fan giorno dopo giorno. A quanto pare, il reality condotto da Maria Dei Filippi potrebbe avere una nuova protagonista in campo pronta a giudicare i comportamenti di chi sarà sul trono. Ad alimentare il dubbio è stato un video che l'ex dama ha condiviso sul suo profilo Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Redazione: allora ida mi raccomando non spoilerare in alcun modo che sei una nuova opinionista

Ida da tre giorni: pic.twitter.com/oe9tWBK96u — giulia (@gabrielsniceass) August 21, 2023

I fan di Uomini e Donne sanno che proprio giovedì 24 agosto ripartiranno le registrazioni del reality condotto da Maria De Filippi.

«Forse giovedì capiterà qualcosa, boh - ha sottolineato Ida Platano -. Niente, adesso devo andare a fare, due, tre cose e poi, e poi».

Dopo questa frase i fan sono sempre più curiosi di sapere cosa succederà giovedì 24 agosto.

Per adesso non ci resta che aspettare per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 10:31

